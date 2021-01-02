Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

02.01.2021 12:51
Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haber... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 13. Sokakta bulunan Ok Apartmanında tek başına yaşayan 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 13. Sokakta bulunan Ok Apartmanında tek başına yaşayan 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 13. Sokakta Ok Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan Bahriye Dündar, (88) sabah saatlerinde kapısını çalan komşular, kapı açılmayınca ailesine haber verdi. Yedek anahtar olmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri istenerek balkondan içeri girildi. Dündar'ın cansız bedeni yerde bulunurken, olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerini sürdürürken, komşuların iddiasına göre Dündar'ın kalp, şeker gibi kronik hastalıkları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay Yeri İnceleme, Diyarbakır, Bağlar, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır'da 88 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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