Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA 'KIZ İSTEME' KAVGASI 13 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA 'KIZ İSTEME' KAVGASI 13 YARALI

11.09.2022 21:08

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da 'kız isteme' yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da 'kız isteme' yüzünden akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Jandarmanın giriş ve çıkışı kapattığı kırsal mahallede yeniden olay çıkmaması için elektrikler de kesildi.

Olay, Bağlar ilçesi kırsal Yukarı Molla Ali Mahallesi Doluçanak mezrasında meydana geldi. İddiaya göre akraba iki aile arasında daha önce 'kız isteme' yüzünden başlayan husumet, akşam saatlerinde tartışmaya dönüştü. Tarışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İ.D., F.D., Y.D., H.D., B.D., H.D., M.D., D.D., A.D., D.D., S.D., B.D., ve M.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatılırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, taraflar arasında yeni bir olay çıkma ihtimaline karşı köyün elektriği kontrollü olarak kesildi. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü Afyonkarahisar'da düğün sonrası çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Kaynak: DHA

Jandarma, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA 'KIZ İSTEME' KAVGASI 13 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:53 Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
20:35 Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü
20:06 105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu
19:45 Ankara'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Yine bir sözüm var" diyerek vaatte bulundu: Bu devleti soyanların burunlarından getireceğim
19:40 Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek
19:40 Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:59 50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 21:15:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA 'KIZ İSTEME' KAVGASI 13 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement