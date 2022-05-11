Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci... - Son Dakika

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci servisine kurşun isabet etmesi sonucu cam parçasından bir öğrenci de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR