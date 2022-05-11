Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci... - Son Dakika
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Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci...

11.05.2022 15:58
Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci...

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci servisine kurşun isabet etmesi sonucu cam parçasından bir öğrenci de yaralandı.

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci servisine kurşun isabet etmesi sonucu cam parçasından bir öğrenci de yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anında seyir halinde olan öğrenci... - Son Dakika
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