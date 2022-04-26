DİYARBAKIR'da dün komşusu Fuat Akgök'ü (37), oturdukları mahallede tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra kaçan B.İ. (29), 20 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Akgök, husumetli olduğu komşusu B.İ. ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden ikiliden B.İ., belindeki tabancayı çıkararak Akgök'e 3 el ateş etti. Akgök, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli de kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akgök, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgök, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgök'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna götürülürken, yakınları da şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.