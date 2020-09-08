Son dakika haber! Diyarbakır'da eşini sokak öldüren şahıs İzmir'de yakalandı - Son Dakika

- Diyarbakır'da eşini sokak öldüren şahıs İzmir'de yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eşi Remziye Yoldaş'ı sokak ortasında öldüren Veysi Yoldaş İzmir'de, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, 28 Ağustosta Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayın ardından Veysi Yoldaş kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı, İzmir'de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Veysi Yoldaş, Diyarbakır'a getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Eşini öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.