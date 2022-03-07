Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

07.03.2022 01:30
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

Son dakika haber: Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da feci zincirleme trafik kazası yaşandı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa yolu Yeni Hal Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GGM 60 plakalı audi marka araç sürücüsü İ.Ö, 44 BC 981 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride fırlayan iki araç sürücüsünden M.A.K. olan 34 BFY 448 plakalı Fiat Doblo marka ticari araç, sürücüsü C.A. olan 34 DK 228 plakalı Skoda marka otomobil ve sürücüsü M.B. olan 21 ACE 906 plakalı Volvo marka araç ile çarpıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.S, M.S.S, S.Ö, S.U, ve Songül Öztekin ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Songül Öztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan hurdalığa dönen cadde, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

YORUMLAR
500
SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI Beyoğlu'nda trafik levhasına çarpan pikap takla attı: 3 yaralı Beyoğlu'nda trafik levhasına çarpan pikap takla attı: 3 yaralı

Zincirleme Trafik Kazası, Diyarbakır, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Net cevap verdi! Eski hakem Deniz Çoban, İrfan Can'a gösterilen kırmızı kartı değerlendirdi
00:27 Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum
00:22 Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde
23:55 Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 01:36:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement