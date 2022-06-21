Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da gıda toptancılar sitesinde yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da gıda toptancılar sitesinde yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor

21.06.2022 22:46

Son dakika haberler: Diyarbakır'da gıda toptancılar sitesinde yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangına ekiplerin yaklaşık 2 saattir müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'da gıda toptancılar sitesinde yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'nde çıkan yangına ekiplerin yaklaşık 2 saattir müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesinde bulunan Gıda Toptancılar Sitesi'nde akşam saatlerinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri satan işyerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangında müdahale ederek yaklaşık 2 saattir söndürme çalışması sürdürüyor. İş yerinde iki taraftan söndürme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar da giriş katında bulunan eşyalarının tahliyesini yaparak alevlerin sıçrayıp yangının büyümesinin önüne geçiyor.

Yangın söndürme çalışmaları takviye ekiplerin sevk edilmesiyle devam ediyor.

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Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü İspanya Tarihindeki En Büyük Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları İspanya Tarihindeki En Büyük Orman Yangınını Söndürme Çalışmaları
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Diyarbakır'da gıda toptancılar sitesinde yangın: Söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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