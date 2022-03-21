Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

21.03.2022 14:59
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine slogan atan çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

Bağlar ilçesinde Nevruz Parkı'nda HDP öncülüğünde düzenlenen, 6 bin polisin görev yaptığı nevruz etkinliğinde 136 bin metrekarelik alanın çevresinde 5 kilometrelik bariyer kuruldu. Gelenler, 3 ayrı girişten ve 2 arama noktasından geçerek alana alınmaya başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı kutlamada polis, terör örgütü PKK ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan, PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan çok sayıdaki kişiyi gözaltına aldı. Polise taş ve flamaların plastik çubuklarını atanlara ise tazyikli su ile müdahale edildi.


Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı
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Halkların Demokratik Partisi, Slogan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır'da HDP'nin nevruz etkinliği; PKK lehine slogan atanlara gözaltı - Son Dakika
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