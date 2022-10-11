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Abdullah Öcalan, İmam Taşçıer, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GÖZALTINA ALINAN 35 KİŞİ SERBEST - Son Dakika

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