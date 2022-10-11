Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GÖZALTINA ALINAN 35 KİŞİ SERBEST - Son Dakika
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GÖZALTINA ALINAN 35 KİŞİ SERBEST

11.10.2022 13:10

Son dakika haber: DİYARBAKIR'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahalede gözaltına alınan 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahalede gözaltına alınan 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'nın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer'in de olduğu grup, yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri izin vermedi. Uyarılara rağmen Emek Caddesi'nden ayrılmayan gruba müdahale edildi, 59 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 24'ünün ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Abdullah Öcalan, İmam Taşçıer, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GÖZALTINA ALINAN 35 KİŞİ SERBEST - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞTE GÖZALTINA ALINAN 35 KİŞİ SERBEST - Son Dakika
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