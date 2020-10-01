Son dakika haber: Diyarbakır'da "Kentsel Dönüşüm Projesi" sevinçle karşılandı - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'da "Kentsel Dönüşüm Projesi" sevinçle karşılandı

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki "riskli alan" ilan edilen 53 dönümlük bölgenin "kentsel dönüşüm" kapsamına alınması sevinçle karşılandı.

Son dakika haber: Diyarbakır'da

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki "riskli alan" ilan edilen 53 dönümlük bölgenin "kentsel dönüşüm" kapsamına alınması sevinçle karşılandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi sınırları içerisindeki belirlenen bölge, "riskli alan" ilan edildi.

Kararın ardından mahalle sakinleri, projeyle binalarının yenilenip, modern bir görünüme kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakların çok dar olması nedeniyle olası bir depremde mahalledeki bazı sokaklara ambulans ve itfaiye araçlarının giremeyeceğini belirtti.

Bölgede çok sayıda metruk binanın da bulunduğuna işaret eden Beyoğlu, "18 ayda 250 metruk yapıyı yıktık. Aynı zamanda bu metruk yapılar ciddi bir tehlike arz ediyordu. O metruk binaları yıktık, temizledik, çocuklarımıza park olarak değerlendireceğiz." dedi.

Kentsel dönüşüm projesiyle ilçenin hak ettiği yeniliğe kavuşacağını aktaran Beyoğlu, "Bağlar, Türkiye'de kentsel dönüşümü hak eden ilk yerlerden biridir." diye konuştu.

Dönüşümün yapılacağı alanla ilgili bilgi veren Beyoğlu, şunları belirtti:

"İlk etapta 53 bin metrekarelik ve 1354 yapının olduğu yerde kentsel dönüşüm başlatılacak. Eski Bağlar'ın yerine yolları, parkları, kültürel ve spor alanlarıyla, çocukların oyun yerleriyle modern bir Bağlar gelecek. Tabii bu 1-2 yıl zarfında olmayacak. Devlet buna el attı, bu devam edecek. Belki 5, belki de 10 yılda bitecek ama sonunda Bağlar hak ettiği güzelliğe kavuşacak. 250 bin insanın yaşadığı eski Bağlar'da çocuklar için park alanı yoktu. Dolayısıyla böyle bir yerde elbette ki sıkıntı olur. Kentsel dönüşümle modern bir şehir kurulacak ve halkımız da hak ettiği değeri alacak."

"Yeni bir Bağlar ortaya çıkacak"

Kaynartepe Mahalle Muhtarı İlhami Altun da çarpık yapılaşmadan ihtiyaç durumunda ambulans, itfaiye ve polis araçlarının istenilen yere ulaşmada zorlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ambulans giremediği için hastayı diğer sokağa taşımak zorunda kalıyorduk. Bu tür sorunlarımız çoktu şimdiye kadar. İnşallah bunların hepsi kentsel dönüşümle beraber gidecek. Ne kadar erken biterse halk o kadar çabuk sevinir."

Dönüşümle parklar yapılacağını, okul ve cami çevresinin daha temiz olacağını ifade eden Altun, "Yeni bir Bağlar ortaya çıkacak. Şu anki projeye göre çok güzel bir ilçe ortaya çıkacak. Tabii ki bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde olacak. Allah kendilerinden razı olsun. Yeni gelen valimizin çok çabası var." dedi.

Altun, "Mahalleliler adına sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Bu müjdeyle bizi sevindirdi. Ne kadar erken olsa o kadar seviniriz." dedi.

Mahalle sakini Mehmet Kaya ise kentsel dönüşümün olmasını çok istediklerini vurguladı.

Hiçbir şekilde sosyal alanlardan faydalanamadıklarını, bundan dolayı kararı olumlu karşıladıklarını dile getiren Kaya, "Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kendisi başkan seçildiğinden beri en az 20 sefer esnafımızı ziyaret etti. Biz daha önce inanmıyorduk böyle bir kentsel dönüşüme fakat sonradan gördük ki belediye başkanı çaba sarf etti ve başardı." sözlerine yer verdi.

Diyarbakır, Dönüşüm, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Diyarbakır'da 'Kentsel Dönüşüm Projesi' sevinçle karşılandı - Son Dakika

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