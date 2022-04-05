DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

05.04.2022 20:41

DİYARBAKIR'da içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen grubun tabancalarla açtığı ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da içerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen grubun tabancalarla açtığı ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Dünya Kavşağı'nda Mahabad Bulvarı üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, İçerisinde husumetlilerinin bulunduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen bir grup, tabancalarla ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında içeride bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, yerde çok sayıda boş kovana rastlandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI
DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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