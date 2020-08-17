Son dakika haber! Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki çocuklar spora kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki çocuklar spora kazandırılıyor

Son dakika haberi: DİYARBAKIR'ın kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kurulan spor sahası ve survivor parkurlarında düzenlenen yarışmalarla spora özendiriliyor.

Son dakika haber! Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki çocuklar spora kazandırılıyor, System.String[]

DİYARBAKIR'ın kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kurulan spor sahası ve survivor parkurlarında düzenlenen yarışmalarla spora özendiriliyor. 'Köyde kal spor yap' projesi kapsamında bugüne kadar 9 kırsal mahallede 500'e yakın çocukla buluştuklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, "Bu 500 çocuğun içinde 50'ye yakın çocuğumuzun da kaydını aldık. Yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir başarı oranı var. Toplamda hedeflediğimiz 20 köyümüz var" dedi.

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ve Atletizm Federasyonu ve Voleybol Federasyonu'nun da malzeme desteğiyle kırsal mahallelerde yaşayan çocukları spora özendirmek, yetenekli olanları da spora kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Köyde kal, spor yap' projesi ile bugüne kadar 9 kırsal mahallede 500'e yakın çocuğa ulaşıldı. Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen yarışmalarda yetenekli olan çocuklar not edilerek, Kasım ayında yapılacak final için çalıştırılacak ve dereceye girenler lisans alarak Türk sporuna kazandırılacak. 20 kırsal mahallenin hedeflendiği proje kapsamında Çermik ilçesi Kırsal Başarı Mahallesi'nde voleybol sahası ve survivor parkuru kurularak, 30 metrelik koşular yapıldı. Yarışmaya katılan bütün çocuklara madalya verildi.

'AİLELERLE BİREBİR GÖRÜŞÜYORUZ'Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Aydın Çetin, pandemi sürecinde hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak çocuklara hem bu konuda eğitim vermek hem de yetenekli olanları keşfedip, spora kazandırmak amacıyla yola çıktıkları ifade ederek, "Diyarbakır'da şu ana kadar 9 köye ulaştık. Toplamda hedeflediğimiz 20 köyümüz var. Bu köylerin içinde yetenekli olan çocuklarımızı da seçiyoruz. Bu konuda çok yetenekli çocuklar keşfettik. Onların notlarını alıyoruz. Onlara gerekli antrenmanları yaptırıp daha sonra Diyarbakır'da yapılacak olan büyük bir finalle bu çocukları lisanslı sporcu haline getirmeye çalışacağız. Aileleriyle birebir konuşuyoruz. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Bu konuda aynı zamanda onların da desteğini alıyoruz. Başta Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere Atletizm Federasyonu ve Voleybol Federasyonu da malzeme konusunda bize destek verdi. Biz de çocuklarımıza hem bunları hediye ediyoruz hem de madalya veriyoruz. Onları bir nebze de olsa sevindirdiysek ne mutlu bize" diye konuştu.'YETENEKLİ ÇOCUKLARIN PEŞİNDEYİZ'Çocukları kendi yaş gruplarına göre 30 metre koşturduklarını dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi derece koşan çocukları not ediyoruz. Sonra onlara biraz antrenman yaptıracağız. Kasım ayında da bir final yapacağız. Bugüne kadar 9 köyümüzde 500'e yakın çocuğa ulaştık biz. Bu 500 çocuğun içinde 50'ye yakın çocuğumuzun da kaydını aldık. Yaklaşık olarak yüzde 10'luk bir başarı oranı var burada. Çocuklar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Özellikle mezralarda, kırsal kesimlerde olan çocuklar ilk defa bu tür sportif faaliyetlerini görüyorlar. Zamanla alışınca daha iyi dereceler, daha güzel başarılar elde edeceklerdir diye düşünüyoruz. Burada mesela 3 kızımızı keşfettik. Notlarını, derecelerini aldık.  Ben daha önce Avrupa şampiyonu sporcu da yetiştirdim. O yaş grubunda neler yaşandığını biliyorum. Buralarda çok yetenekli çocuklar var. O yeteneklerin peşindeyiz. Onları bırakmayacağız ve Türk sporuna kazandıracağız."5'inci sınıf öğrencisi Tuğba Kurttekin (10), uzun süredir okula gitmediklerini anımsatarak, "Burada koşu yaptık. Birinci oldum. Voleybol oynadık. Çok eğlendim. Büyüyünce sporcu olmak istiyorum. Koşmayı, spor yapmayı seviyorum. Hocalarımız beni beğendi. İyi oynadığımızı söylediler" dedi.5'inci sınıf öğrencisi Eda İlhan da çok eğlendiklerini belirterek, "Yarış çok güzeldi. Birinci oldum. Büyüyünce avukat olmak ve onun yanında spor yapmak istiyorum" diye konuştu.Torununu izlemeye gelen Şevki Özmen, kendi dönemlerinde böyle etkinliklerini olmadığını kaydederek, mahallelerinde bu tür etkinlikler düzenlenmesine çok sevindiklerini söyledi.

Diyarbakır, voleybol, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki çocuklar spora kazandırılıyor - Son Dakika
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