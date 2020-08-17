Diyarbakır'da koronavirüs şikayet ve ihbar hattı kuruldu - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler almaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 virüsünün insanlığını tehdit etmeye devam ettiği, bu tehdide karşı Türkiye'nin örnek bir mücadele yürüttüğü bildirildi.

"YENİ TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Valilik olarak salgınla mücadele edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, bir dizi tedbirler aldık, uyguladık ve titizlikle de uygulamaya devam ediyoruz. Salgının seyrine göre yeni tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halindeyiz ancak, görünmeyen bu düşmanı yenmek için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bunun için sizleri seferberliğe davet ediyoruz."

WHATSAPP HATTI KURULDU

Açıklamada, vatandaşlar temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaya ve uymayanların da uyarılmasına davet edilerek, bu konuda görülen ihlallerin, hayata geçirilen 0539 285 90 90 numaralı Diyarbakır Valilik Whatsapp İhbar Hattı'na bildirmeleri istendi.

Bu hatta gelen mesajların ilgili denetim ve kontrol birimlerince takibi yapılarak çözüme kavuşturulacağı aktarılan açıklamada, "İnşallah, el birliğiyle mücadele edip virüsü yeneceğiz." denildi.