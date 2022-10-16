Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

16.10.2022 17:35

Edinilen Diyarbakır haberine göre - Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2 kişi yaralandı.

- Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde önceye dayanan husumet nedeniyle köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga meydana geldi. Olayda etrafa rast gele ateş açılırken, 2 kişi yaralandı.

Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman'a sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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