Diyarbakır 3. sayfa haberi | Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı

- Diyarbakır'da köylüler arasında silahlı, taşlı kavga: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi'nde önceye dayanan husumet nedeniyle köylüler arasında silahlı ve taşlı kavga meydana geldi. Olayda etrafa rast gele ateş açılırken, 2 kişi yaralandı.
Köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman'a sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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