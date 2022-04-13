Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

13.04.2022 22:22

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandıDiyarbakır'da dün bir kuyumcuda meydana gelen silahlı yaralama olayında tespit edilen 3 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR -Diyarbakır'da dün bir kuyumcuda meydana gelen silahlı yaralama olayında tespit edilen 3 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan'da Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşen "Nitelikli Yağma olayının" aydınlatılmasına yönelik yaptıkları hassas çalışma neticesinde iki şüphelinin beyaz renkli bir araç ile olay yerine yakın bir alanda indikleri tespit edildi. Elinde silah ve bıçak olan şüphelilerin kuyumcuya girecekleri sırada iş yeri sahibi tarafından fark edildikleri, iş yeri sahibi Z. A'nın belindeki silahını çıkardığı sırada şüphelilerden M. D'nin müşteki Z. A'ya doğru bir kez ateş ettiği ve işyerine girmeden diğer şüpheli B.B. ile beraber geldiği istikamete doğru gittikleri ve daha önce kendilerini bırakan beyaz araca binerek kaçtıklarını tespit edildiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kamera çalışmaları neticesinde, olay öncesi ve sonrasında kullandıkları iki araç ve 3 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla suç aletleri ile birlikte yakalandığı bildirildi.

Şüpheliler, bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Diyarbakır'da kuyumcuya silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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