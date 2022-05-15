DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı

15.05.2022 13:21

Diyarbakır'da bir kuyumcu dükkanından silah zoruyla 4 bilezik alarak kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

Diyarbakır'da bir kuyumcu dükkanından silah zoruyla 4 bilezik alarak kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bir kişinin 11 Mart 2022'de bir kuyumcuya giderek, silah zoruyla 4 altın bilezik alıp kaçmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmada, kuyumcu dükkanına girerek belinden çıkardığı silahı kuyumcuya doğrultup 4 altın bileziği çalan kişinin A.S. (54) olduğu belirlendi.

Polisin takibi sonucu 9 Mayıs'ta merkez Bağlar ilçesinde bir yakınını tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyaret eden A.S, yağma suçunda kullandığı tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan A.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan kuyumcuda bileziklerin gasbedilme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, zanlının belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibine doğrultarak altın bilezikleri alıp kaçması yer alıyor.

DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı Esnafa silah zoruyla senet imzalattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:16 Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı! Yattan düşen şahsı vatandaşlar denizden çıkardı
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 13:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement