Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı

12.04.2022 10:11

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen kaza bilançosu açıklandı.

Elazığ'da Mart ayında meydana gelen kaza bilançosu açıklandı. Meydana gelen 204 kazada ölümlü kaza olmazken, 96 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mart ayında Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 204 kazada ölümlü kaza olmazken, 96 kişi yaralandı. Kazaların çoğu yaralanmalı olurken, 142'si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı
Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı
Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı
Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı
Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Elazığ'da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı - Son Dakika
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