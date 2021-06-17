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Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım

17.06.2021 12:53
Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım, System.String[]

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da 11 milyon 132 bin TL'ye mal olacak 'Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi' ve Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nin 'Karşılama Merkezi' projeleri için, GAP İdaresi Başkanlığı ve Valilik arasında protokol imzalandı.

DİYARBAKIR'da 11 milyon 132 bin TL'ye mal olacak 'Sert Kabuklu Meyveciliğin Geliştirilmesi' ve Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nin 'Karşılama Merkezi' projeleri için, GAP İdaresi Başkanlığı ve Valilik arasında protokol imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, Diyarbakır'da 'Sert Kabuklu Meyveciliği Geliştirilmesi', Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce de Çınar ilçesi yakınındaki Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki son kalesi olan Zerzevan Kalesi'ne 'karşılama Merkezi'nin yapılması için geliştirilen projelerle ilgili, GAP İdaresi Başkanlığı ve Valilik arasında protokol imzalandı. Toplam maliyeti 11 milyon 132 bin TL olan projelerle, yaklaşık 8 bin dekarlık alanda meyve bahçeleri ve Zerzevan Kalesi'nin Karşılama Merkezi inşa edilecek. Bu projelerle, Diyarbakır'ın ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

'SERT KABUKLU MEYVE, ÇİFTÇİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI'

Valilik'te düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Vali Münir Karaloğlu, "Sert kabuklu meyve, Diyarbakır'ın özellikle kuzey ilçelerinde, sulama imkanı olmayan araziler ile eğimli olan arazilerde, çiftçi için önemli bir gelir kaynağı. Çiftçimizde istekli ve yoğun talep var. İnşallah Diyarbakır'ı bademde, fıstıkta ve cevizde Türkiye'nin önemli illerinden biri haline getirecek çalışmaya devam edeceğiz. Diğer proje ise Zerzevan Kalesi'nin Karşılama Merkezi. Sadece Diyarbakır'ın değil, bölgenin turizm potansiyelini en çok artıracak, elimizdeki en değerli varlıklardan bir tanesi Zerzevan Kalesi. Şu anda kazı çalışmalarımız devam ediyor ve ilgi yoğun. Bir karşılama merkezimiz yok. 2019 yılında pandemi öncesinde 500 bin kişi Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etmiş, ama gelen insanların gündelik ihtiyaçlarını giderecek, elini yüzünü yıkayacak bir tesisimiz bile yoktu. Bu sene Aytaç Coşkun Hocamız bir şeyler yaptı, ama hala eksiğimiz çok. İnşallah artık Zerzevan'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi, orada daha şık bir şekilde ağırlamış olacağız" dedi.


Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım
Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım
Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım
Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım
Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım

Zerzevan Kalesi, Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır'da meyvecilik ve turizme 11 milyon liralık yatırım - Son Dakika


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