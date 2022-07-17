Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

17.07.2022 21:14
Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesinde, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüsle otomobil Kervansaray mevkiinde çarpıştı. Kazada minibüs devrildi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD personeli de sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu Diyarbakır'da asfalt buharlaştı, çocuklar süs havuzlarına koştu DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI, SERİNLEMEK İSTEYENLER SUR DİPLERİNİ DOLDURDU
Kaynak: AA

Kervansaray, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:53 Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
19:03 Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik saldırıya uğradı!
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
18:04 Balıkesir'de büyüyen orman yangınla ilgili yetkililer tek görüşte birleşti: Enerji nakil hatlarından kaynaklı olabilir
17:33 Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor
17:22 Fenerbahçe'den, Galatasaray'a transfer çalımı! Joao Pedro ile imzalar atılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 21:31:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement