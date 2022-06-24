Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.Y, S.Y. ve E.Y. Osmaniye , M.Y, M.Y. ve E.A. da Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alındı.

Diyarbakır 'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana 'da yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı - Son Dakika

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