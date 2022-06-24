Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı

24.06.2022 18:38
Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana'da yakalandı.

Diyarbakır'da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paralarını alarak kaçtıkları gerekçesiyle 6 şüpheli Adana'da yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcunun, 65 kişiyi 22 milyon 750 bin 200 lira kayba uğratarak kaçtığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 6 zanlının birbirleriyle akraba olduklarını ve Diyarbakır'ı dün terk ettiklerini saptadı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden C.Y, S.Y. ve E.Y. Osmaniye, M.Y, M.Y. ve E.A. da Adana'nın Pozantı ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun 6 şüphelisi Adana ve Osmaniye'de yakalandı Son dakika gündem: Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi Son dakika gündem: Ambulansta dünyaya getirdiği ikizlerine sağlık ekibinin ismini verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyarbakır'da müşterilerini dolandırdıkları öne sürülen 6 kuyumcu gözaltına alındı - Son Dakika
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