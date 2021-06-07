Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonunda gözaltına alınan 34 zanlıdan 33'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finans kaynakları ile mücadele kapsamında 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucudan elde ettikleri gelirle teröre fon sağladıkları gerekçesiyle 34 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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