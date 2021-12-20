Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele açan ve etkisiz hale getirilen kişinin 11 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezine giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu Abdulrahman Katibi (32), elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği Katibi hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Huzur Polis Merkezi Amirliğine saat 13.20 sıralarında gelerek pompalı tüfekle 2 el ateş açan Suriyeli Katibi'nin görevlilerce yakalandığı, olay sırasında kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Katibi'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli hakkında 11 suç kaydı olduğu, herhangi bir terör kaydının bulunmadığı tespit edildi. Zanlı hakkında en son 9 Aralık'ta 'tehdit-mala zarar verme' suçundan Huzur Polis Merkezi Amirliğinde işlem yapıldı. Şüpheli Polis Merkezi Amirliği görevlilerince bilinen şüphelilerden. Akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.