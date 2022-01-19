Son dakika haber! Diyarbakır'da sağlık personeli, hastanede silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Diyarbakır'da, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen yüzü maskeli 2 kişi, hastanenin eczane bölümünde görev yapan sağlık personelini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen kar maskeli 2 kişi, daha önce aralarında husumet bulunduğu değerlendirilen hastanenin eczanesinde çalışan G.D'ye silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda ayağından ve dizinden yaralanan eczane çalışanı, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.