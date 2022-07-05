Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika

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