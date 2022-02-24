Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

24.02.2022 12:39
Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Asağıkonak Mahallesinde Akdağ ile Aladağ ailesi arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yaşandı. Taraflar arasında iddiaya göre, yine arazi meselesinden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle olay silahlı kavgaya döndü. Olayda 10 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra güvenlik gerekçesiyle kentte farklı hastanelere sevk etti. Olayda yaralan 10 kişiden durumu ağır olan 2 kişinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastane çevresinde taraflar arasında kavga yaşanırken, jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, kavga, Çınar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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