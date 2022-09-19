Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

19.09.2022 15:53

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da bir evin bahçesinde iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da bir evin bahçesinde iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bir evin bahçesinde para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., A.D. ve S.O., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Polis olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika
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