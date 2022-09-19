Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bir evin bahçesinde para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., A.D. ve S.O., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Polis olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika

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