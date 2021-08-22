Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.