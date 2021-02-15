Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
15.02.2021 22:49
Son dakika gündem haberine göre Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sokakta silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sokakta silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Lise 4. Sokak'ta yürüyen G.Ş'ye (34) arkasından gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen G.Ş. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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