Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

29.03.2022 09:35
Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Kertisçi (50), dün akşam evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde Kertesçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kertisçi'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Jandarma ekipleri, cinayet ile ilgili çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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