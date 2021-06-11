Son dakika haber... Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Diyarbakır'da dün gece geç saatlerde yolda yürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, dün gece geç saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Mehmet Polat (24) plakası ve markası belirlenemeyen bir otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yerde yatan bir kişiyi hareketsiz olarak gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Silahlı saldırıda ağır yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kanlar içerisinde ve nabzının düşük olduğunu belirlerken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri otomobil içerisinden ateş açan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - DİYARBAKIR