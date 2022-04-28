DİYARBAKIR'da, haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten adam öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında kaçan suç örgütünün lideri C.K. polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalanırken, toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 ay süren çalışmada, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalafeter, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi. Tespit edilen suç örgütü lideri ve şüphelilerin adreslerine 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon gerçekleştirildi.