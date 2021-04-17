Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Kısıtlamayla tarihi yapıların yoğun olduğu merkez Sur ilçesindeki caddeler ile diğer cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte, izni bulunanlar hariç zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmıyor.
Polis ekipleri de ildeki farklı noktalarda denetimlerini sürdürüyor.
Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 19 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu - Son Dakika