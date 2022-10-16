Köyün ağası toprakları yabancıya sattı, ortalık birbirine girdi! Köylüleri kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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Köyün ağası toprakları yabancıya sattı, ortalık birbirine girdi! Köylüleri kurşun yağmuruna tuttular

16.10.2022 20:18

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi köylüleri, köylerindeki arazilerin köy ağası tarafından yabancılara satılmasına tepki gösterdiler. Şahısların araziye girmelerine izin verilmemesi üzerine arbede çıktı. Vatandaşın üzerine ateş açılırken, 1 jandarma personeli yaralandı.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre 'ağa' diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi. Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı.

Köyün ağasının toprakları yabancıya satması ortalığı karıştırdı! Diyarbakırlılara kurşun yağdırdılar

GÖZALTILAR VAR

Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Köyün ağasının toprakları yabancıya satması ortalığı karıştırdı! Diyarbakırlılara kurşun yağdırdılar
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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köyün ağası toprakları yabancıya sattı, ortalık birbirine girdi! Köylüleri kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyün ağası toprakları yabancıya sattı, ortalık birbirine girdi! Köylüleri kurşun yağmuruna tuttular - Son Dakika
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