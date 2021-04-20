Son dakika haber! Diyarbakır'da trafo patlaması sonucu 2 araç yandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo patlaması sonucu 2 araç yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede yangının büyümesi sonucu alevlerin sıçradığı 2 araçta da yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 araç ve trafo kullanılamaz hale geldi.