Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 65 gram kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği bir miktar para ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheli F.U. (27) ile M.Z.B. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Z.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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