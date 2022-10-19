Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 65 gram kubar esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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