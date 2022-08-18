Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

18.08.2022 18:12
Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesinde bulanan bir park içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair "uyuma" uygulamasına gelen ihbar üzerine, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle yapmış olduğu incelemelerde ihbara konu olan yerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. 15 Ağustos günü yapılan operasyonla suçüstü yakalan 8 şüpheli üzerinden uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan düzenekler ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait dijital materyallere ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu.

Yakalanan 8 şüpheli D.A., M.O., F.F., Y.İ., R.N., E.Ç, A.M.D. ve B.Y. gözaltına alınarak emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden A.M.D. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Narkotik, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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