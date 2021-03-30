Vali yardımcısı ve emniyet müdüründen yaya geçidine 'kırmızı çizgi' - Son Dakika

Vali yardımcısı ve emniyet müdüründen yaya geçidine 'kırmızı çizgi'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yaya önceliğinde farkındalık için başlatılan 'kırmızı çizgi' uygulaması, Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, yaya geçidini kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Önce yaya uygulaması' kapsamında, 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' projesi, Diyarbakır'da da hayata geçirildi. Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, yaya geçidinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Yıldız, yaya önceliğiyle ilgili birçok etkinlik yapıldığını belirterek, farkındalık çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Yaman, yaya geçidini kırmızıya boyadı.