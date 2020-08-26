Son dakika haber... Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. - Son Dakika
Son dakika haber... Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda JandarmaKomando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor.
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26.08.2020 15:31:40. #1.12#
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