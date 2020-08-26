Son dakika haber! Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı. Bahse konu operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 495 personelden oluşan 100 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA