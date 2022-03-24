Son dakika haber | Diyarbakır'da "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" uygulaması başlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Diyarbakır'da "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" uygulaması başlatılacak

24.03.2022 16:29
Son dakika haber | Diyarbakır'da "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" uygulaması başlatılacak

Son dakika haberi... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente gelen turistlerle esnaf arasında güvenli, sağlıklı, yöresel ve kaliteli hizmet ağı kurulması amacıyla "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" uygulamasını başlatacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kente gelen turistlerle esnaf arasında güvenli, sağlıklı, yöresel ve kaliteli hizmet ağı kurulması amacıyla "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" uygulamasını başlatacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yöresel tatlarla kente gastronomi kimliği kazandırılması, esnafın kentin tarihi, kültürü konularında bilgilendirilmesi ve gelen misafirlere bunu aktarabilmesi amacıyla proje hazırladı.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığınca, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, projenin paydaşlarıyla gastronomi mekanlarında sağlık, markalaşma, lezzet, zengin mutfak, yöresel ve tarihsel tatlar, çağın ve sektörün gelişimi konuları ele alındı.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Müyesser Güzel, uygulama ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kentte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnafın ve işletmelerin belirli standartlarda hizmet verebilecek seviyeye çıkarılması amacıyla yapılan projenin sonunda katılımcılara "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" verilecek.

Projeyle kente gelen turistlerle esnaf arasında güvenli, sağlıklı, yöresel ve kaliteli hizmet ağı kurulması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Üniversitesi'nin ilgili temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, turist, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Diyarbakır'da 'Yöresel ve Turist Dostu Bayrak' uygulaması başlatılacak - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Diyarbakır'da "Yöresel ve Turist Dostu Bayrak" uygulaması başlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement