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Son dakika haber: Diyarbakır'daki kentsel dönüşümde yeşil alanlar da düşünülüyor - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'daki kentsel dönüşümde yeşil alanlar da düşünülüyor

05.01.2022 19:07
Son dakika haber: Diyarbakır'daki kentsel dönüşümde yeşil alanlar da düşünülüyor

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın modern ve yeni yerleşim yerlerinde kalan eski yapılarda Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıma başlandı.

Diyarbakır'ın modern ve yeni yerleşim yerlerinde kalan eski yapılarda Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıma başlandı.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu bölgesinde düzenlenen yıkım programda, yapılan çalışmanın Diyarbakır için önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın farklı mahallelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Karaloğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşımızla el ele, gönül gönüle bir kentsel dönüşüm faaliyetini hep birlikte başlatıyoruz. Yenişehir'de Dicle ve Feritköşk, Benusen, Bağlar Kaynartepe'de kentsel dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Şehrin göbeğinde ahırlar vardı, koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Çevredeki sakinleri ve buradaki vatandaşlarımız da çok rahatsızdı. Çünkü burada insani koşullar çok kötü. Herkesin insani yaşam koşulları iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı var. Biz öyle görüyoruz. Diyarbakır'da yaşayan her vatandaşımız bizim için değerlidir, kıymetlidir."

Aşağı Karakuyu'da oturanların yine yerlerinde oturmayı sürdüreceğini belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

" Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün desteğiyle burada yerinde bir dönüşüm yapıyoruz. Vatandaşlarımız bir yere gitmiyor. Yapılacak yeni konutlarında oturacaklar ama bölgede 52 dönüm arazinin 25 dönümü yeşil alan park olacak. Sadece 19 dönümünde konut üretilmiş olacak. Kayapınar'a, Diyarbakır'a yakışır çok güzel bir yeni mahallemiz inşallah bu 52 dönüm üzerine kurulmuş olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır projelerine özel ilgi gösterdiğini dile getiren Karaloğlu, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün bakanlarımız Diyarbakır öncelik veriyorlar. Çünkü Diyarbakır'ın kaybedilmiş yılları var. Diyarbakır'ın kaybedilmiş yıllarını geri almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Bizimle kol kola bu problemi çözmemiz de bize yardımcı olan bölgede yaşayan vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Proje kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkım başlatıldı.

Programa Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Münir Karaloğlu, geri dönüşüm, Diyarbakır, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Diyarbakır'daki kentsel dönüşümde yeşil alanlar da düşünülüyor - Son Dakika


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