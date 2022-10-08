Diyarbakır haberi | İçişleri Bakanlığı: Lice Kırsalındaki 12 Ayrı Noktada 232 Bin Kök Kenevir, 60 Bin Kök Skunk ile 520 Kilo Kubar ve Toz Esrar Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da sürdürülen 'Narko Terör' operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 12 ayrı noktada 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk ile toplam 520 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da 'Narko Terör' operasyonları devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla terörün finansman kaynaklarına bir darbe daha vurulduğu belirtildi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da sürdürülen Narko Terör operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Narko Terör operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice ilçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk, 260 kilogram toz esrar, 260 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi."