DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, PKKKCK'ya katıldıkları ve şehir merkezine dönüp, terör örgütünün talimatlarıyla hareket ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKKKCK terör örgütüne katıldıkları, şehir merkezine dönerek, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen 2 kişinin adresleri tespit edildi. 1'i kadın 2 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.B. ve H.Y., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.B. adlı kadın ise adli kontrolle serbest kaldı.