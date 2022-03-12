DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

12.03.2022 16:15

DİYARBAKIR'da, PKKKCK'ya katıldıkları ve şehir merkezine dönüp, terör örgütünün talimatlarıyla hareket ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

DİYARBAKIR'da, PKKKCK'ya katıldıkları ve şehir merkezine dönüp, terör örgütünün talimatlarıyla hareket ettikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, PKKKCK terör örgütüne katıldıkları, şehir merkezine dönerek, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen 2 kişinin adresleri tespit edildi. 1'i kadın 2 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda F.B. ve H.Y., yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.B. adlı kadın ise adli kontrolle serbest kaldı.

DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI
DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI
DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI
DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI
DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI
DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI
DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

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DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR - Terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı Son dakika... Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DAKİ PKKKCK OPERASYONUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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