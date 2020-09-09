Son dakika haber | Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a 5 milyon turist hedefi - Son Dakika

Son dakika haber | Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a 5 milyon turist hedefi

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Roma dönemine ait askeri garnizon olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde incelemede bulunan Vali Münir Karaloğlu, tarihi kaleye, 2025 yılında 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini belirterek, "5 milyon turisti buraya getirebilirsek, Diyarbakır ve...

Son dakika haber | Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a 5 milyon turist hedefi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesindeki Roma dönemine ait askeri garnizon olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde incelemede bulunan Vali Münir Karaloğlu, tarihi kaleye, 2025 yılında 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerini belirterek, "5 milyon turisti buraya getirebilirsek, Diyarbakır ve Mardin'in turizm ekonomisine çok ciddi katkı sunmuş oluruz" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri garnizon Zerzevan Kalesi'nde incelemede bulundu. Stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolundaki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedilen alanı gezen Vali Karaloğlu, Zerzevan ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin kentin turizmine önemli katkılar sağladığını anlatan Vali Karaloğlu, 2025'te, 5 milyon turistin gelmesini hedeflediklerin anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la kalede gökyüzü gözlem şenliğinin yapılacağını duyuran Vali Karaloğlu, kalenin tarihinin Asurlular'a kadar gittiğini hatırlattı. Vali Karaloğlu, kalede bugüne kadar en iyi korunmuş Mitras Tapınağı'nın bulunmasının kaleyi dünya gündemine taşıdığına dikkat çekti.'ZERZEVAN' DÜNYANININ GÜNDEMİNDE TUTACAĞIZ'Uluslararası kuruluşlarca çekilen belgesellerin ve dergilerde yer alan makalelerin Zerzevan Kalesi'ni hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde tutacağını söyleyen Vali Karaloğlu, "Çeşitli üniversitelerden öğrenciler burada gönüllü kazı çalışmasına katılıyor. Geçen yıl kaleye 450 bin ziyaretçi geldi. 2020 hedefimiz 1 milyon ziyaretçiydi ancak pandemi dolayısıyla bunu gerçekleştiremedik. Dünya da turizm hareketleri sıfırlandı, buna rağmen 120 bin ziyaretçisi var. 2025 yılından Zerzevan Kalesi'nde yerli ve yabancı 5 milyon turist hedefliyoruz. 5 milyon turisti buraya getirebilirsek Diyarbakır ve Mardin'in turizm ekonomisine çok ciddi katkı sunmuş oluruz" dedi. '2022'DE TÜRKİYE'NİN TEMASI ZERZEVAN KALESİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Zerzevan Kalesi'ni 2022'de Türkiye'nin teması yapmayı amaçladıklarını anlatan Vali Karaloğlu, kalenin gökyüzü gözlem merkezi olarak da kullanılacağını ifade etti. Vali Karaloğlu, "Önümüzdeki dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK'la kalede gökyüzü gözlem şenliği yapacağız. Antalya Saklıkent'te yapılanın benzerini ülkenin her tarafından gelecek vatandaşlarımız, gökyüzü, yıldızlar ve uydularla meraklarını giderecekleri gökyüzü gözlem şenliğini yapmış olacağız. 2022'de Türkiye'nin teması Zerzevan Kalesi olması için çalışma yapacağız. Bu konuda kentteki bütün tarafların destek sunmasını bekliyoruz. 2021'de Diyarbakır teması olarak 'Zerzevan 2021 Diyarbakır' diye kodlamak istiyoruz. Bu şekilde kentin turizmi ve kalenin tanıtımına katkı vereceğini temenni ediyorum" diye konuştu.


- Diyarbakır

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Çınar, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Diyarbakır'daki Roma'nın askeri garnizonu Zerzevan'a 5 milyon turist hedefi - Son Dakika

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