Son dakika haber! Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti - Son Dakika

Son dakika haber! Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti

Son dakika haberleri... Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 268 Mehmetçik, Suriye görevi için Resulayn'a doğru yola çıktı.

Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığında görevli 268 Mehmetçik, Suriye görevi için Resulayn'a doğru yola çıktı. Mehmetçikleri aileleri dualarla uğurladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik 12 otobüs, 4 kamyon ve 1 Kobra-2 aracı ile Suriye'nin Resulayn kentine doğru yola çıktı. Mehmetçiklerin gidişi öncesi Silvan Komando Alay Komutanlığında tören düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu. Uğurlama törenine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve Mehmetçiklerin aileleri katıldı.

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, masumların hakkını ve göz yaşını emanet almaya gittiklerini söyledi. Erdem, "Enkazların altında hep siz vardınız, mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve göz yaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah'tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizler burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.

Jandarma kıdemli başçavuş Fatih Mehmet Bingöl de gurur ve hüznü aynı anda yaşadıklarını belirterek bölgedeki oyunları bozmaya gittiklerini söyledi.

"Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz"

Jandarma astsubay çavuş Ali Taf da vatan uğruna gittiklerini şehit olmaları halinde cennete kavuşacaklarını söyledi. Taf, "Buradan Resulayn'a göreve gidiyoruz, inşallah kazasız ve belası gideriz. Allah geri dönüş yapan arkadaşlarımıza da kazasız belasız gelmeyi nasip eder. Türk askeri gittiği her yerde şehit veriyor, şehit verdiği her zaman da oraya sahip olması lazım. Biz 'Vatan canım sana feda derken' boşuna demiyoruz. Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

Torununu uğurlamaya gelen Saliha Özdemir ise askerlerin birlikte gidip birlikte dönmelerini diledi.

Programın ardından 268 Mehmetçik Suriye'nin Resulayn kentine doğru yola çıktı.

Diyarbakır, Resulayn, Silvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 00:27 Inter sahasında Brescia'yı 6-0 yendi 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
10:08
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Maske takmadığı için ceza kesilen işçi, kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
09:08
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
07:53
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Bayern Münih, Alexander Nübel'den sonra Leroy Sane'yi de kadrosuna katıyor
21:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 03:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Diyarbakır'dan 268 Mehmetçik düğüne gider gibi Resulayn'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]