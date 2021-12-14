Diyarbakır'ın Kasım ayı trafik bilançosu; 484 kaza, 3 ölü, 405 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kasım ayı trafik kaza bilançosu açıklandı. Ay içinde meydana gelen 484 kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 405 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da Kasım ayı içerisindeki kaza bilançosu korkuttu. 484 kazada 3 kişi öldü, 405 kişi yaralandı. Kazaların 233'ü ölümlü ve yaralanmalı olurken, 251'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Sürücü hataları kazalara neden oluyor

Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek" olarak açıklandı.