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Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı

07.02.2022 13:00
Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi.

Kulp kırsalında yer yer 1 metreyi aşan kar yağışının ardından yaban hayatı da etkilendi. Kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde merkez Yeni Mahalle, 57 konutları mevkiinde ara sokaklarda yiyecek aradı. Aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Sokak köpeklerinin havlaması sonucu yaban domuzu kaçarak gözden kaybolduğu görüldü. - DİYARBAKIR

Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı

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Diyarbakır, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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