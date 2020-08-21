Son dakika haber... DİYARBAKIR Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyor - Son Dakika

Son dakika haber... DİYARBAKIR Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyor

Son dakika haberi: Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyorDİYARBAKIR'da geçen yıl üzerine sıcak su kazanı devrilmesiyle kol ve bacak bölgesinde yanıklar oluşan Zeynep Coşkun (11), çevresindekilerin yanıkları gördüklerinde kendisinden uzaklaştığını söyleyerek, "Okula gidemiyorum.

Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyor

DİYARBAKIR'da geçen yıl üzerine sıcak su kazanı devrilmesiyle kol ve bacak bölgesinde yanıklar oluşan Zeynep Coşkun (11), çevresindekilerin yanıkları gördüklerinde kendisinden uzaklaştığını söyleyerek, "Okula gidemiyorum. Herkes benden kaçıyor. Yanıma kimse oturmuyor. Sadece öğretmenlerim yanımda duruyor. Arkadaşlarım asla yanımda oturmuyorlar" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Merkez Sur ilçesinde yaşayan Zeynep Coşkun, geçen yılın ocak ayında banyoda elini yüzünü yıkadığı sırada, üzerine sıcak su kazanının devrilmesiyle, kol ve bacak kısımlarında yanık oluştu. Ambulansla hastaneye götürülen Zeynep, 2,5 ay yoğun bakım ünitesinde kaldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Zeynep Coşkun, bu kez çevresindekilerin kendisinden uzaklaşmasından dolayı etkilendi.

'KIZIM 2,5 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI'

3 çocuklu anne Fatma Duran, kızı Zeynep'in üzerine sıcak su kazanının devrilmesiyle yardıma giden teyzesi ve halasının da ayaklarında yanıklar oluştuğunu ifade etti. Eşinden ayrı yaşadığının anlatan Duran, tek isteğinin kızının sağlığına kavuşması olduğunu söyledi. Bu olaydan sonra Zeynep'in çok etkilendiğini aktaran Fatma Duran, "Geçen yıl ocak ayında kızım banyoya gitti, elini yüzünü yıkamak için. Biz kazan kullanıyoruz. Kazan devrildi. Kızım ciddi derecede yandı. Kızım 2,5 ay hastanede yoğun bakımda kaldı. Durumu çok kötüydü. Doktorların söylemine göre yaşaması bir mucize oldu. Kızımın psikoloji bozuldu. Okula gitmek istemiyor. Geçen sene okula gitmedi. Bu senede gitmek istemiyor. Kızım yaz boyunca uzun kollu kıyafetler giydi, terlik giyemedi. Arkadaşları onla dalga geçiyor okulda. Onun yanında oturmak istemiyorlar. Arkadaşlık edilmiyor onunla. Ailecek iyi değiliz kızımı öyle görünce. Eğer bunun tedavisi varsa bu yaşta oluyorsa rica ediyorum yardımcı olsunlar. Durumum yok, yapamıyorum" dedi.

'YARALARIM HALEN GEÇMEDİ'

Annesi ve kardeşleriyle birlikte babaannesinde yaşayan Zeynep, "Banyoya gittim, elimi yüzümü yıkamak için. Elimi musluğa attım, açmak için. Sonra kazandaki su döküldü. Beni kapıya kadar itti. Sonra halam beni kurtarmak için geldi. Onun da iki ayağı yandı. Sonra teyzem geldi. Ayakları yanmasına rağmen beni oradan çıkardı. Beni soğuk su ile yıkadılar. Ambulans geldi. Ambulansta soyulan derimi kaldırdılar. Hastanede beni alçıya aldılar. Ben orada bayılmışım. Beni yanık bölümüne götürmüşler. 2,5 ay boyunca hastanede yattım. Yaralarım halen geçmedi. Şu an ilaç tedavisi uyguladılar. Bacak ve ayağımda da yaralar var. Bana yanık elbisesi aldılar. 20 bin liraydı. Onu da kredi çekip aldılar. Halen onun ödemesini yapıyorlar" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIM BENDEN KAÇIYOR'

Dışarı bile çıkmak istemediğini söyleyen Zeynep, "Bugün hastanede kollarımı göstereceğim diye kısa kollu giydim. Doktorlar şu an için bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Ben de bu duruma mahkum kalıyorum. Okula gidemiyorum. Herkes benden kaçıyor. Yanıma kimse oturmuyor. Sadece öğretmenlerim yanımda duruyor. Arkadaşlarım asla yanımda oturmuyorlar. Vücudumu gördüklerinde korkarak kaçıyorlar benden. Babam ayrı bizden başka bir şehre gitti. Babaannem ve halamlarda kalıyoruz. Sürekli doktora gidiyoruz. Ama onlarda artık bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. 18 yaşında ancak estetik yaptırabilirmişim. Onun dışında bir şey yapamam" dedi.

Son dakika haber... DİYARBAKIR Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyor

Zeynep Coşkun, kızım dizisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:53

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DİYARBAKIR Kazan devrilmesiyle elleri ve kollarında yanıklar oluşan Zeynep, yardım istiyor - Son Dakika
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