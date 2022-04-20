Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı

20.04.2022 19:17

Son dakika haberlerine göre Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesinde çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşenleri anmak amacıyla tören düzenlendi.

Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesinde çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşenleri anmak amacıyla tören düzenlendi.

Koçkar Mahallesindeki şehitlikte düzenlenen törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Lice Alay Komutanı Adem Sakrak, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Gözlet, bu toprakları ve vatanı savunmak için şehitler verildiğini belirterek, "Bugün burada çeşitli köylerden 31 şehidimiz var. Onlar için abide yapmışlar burayı, nişanelerini dikmişler. Bu vatan toprağının bizim vatanımız olduğunu burada simgeliyor ve ilelebet simgeleyecekler. Allah mekanlarını cennet eylesin." dedi.

İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından şehitler için dua edildiği törende, şehitliğe karanfil bırakıldı.

Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı
Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: DİYARBAKIR - Kulp'ta şehitler için anma töreni yapıldı - Son Dakika
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