Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 27 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 11 ilde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 27 zanlı tutuklandı

08.10.2020 11:03
Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 11 ilde

Son dakika habere göre Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 27'si, sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 24'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da 3 Ekim'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 77 şüpheliden 51'i gözaltına alınmıştı.

Operasyonda 234 hayvan pasaportu, 2 bin 210 orijinal, kullanılmamış hayvan küpesi, 2 bin 936 takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 hayvan küpesi sökülmesinde kullanılan pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan sevklerine ilişkin belgeler, çek ve senet, 6 ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, hayvanlara mükerrer ve sahte küpe taktığı, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yaptığı, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya sürdüğü, sürülmesine aracılık ettiği, kamu kurumlarını ilk tespitlere göre yaklaşık 11 milyon lira zarara uğrattığının tespit edildiği açıklanmıştı.

26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Diyarbakır merkezli 11 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 27 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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